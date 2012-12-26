В России создали оргкомитет футбольного чемпионата СНГ

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Р-Спорт".

В среду, 26 декабря, было официально объявлено о создании Автономной некоммерческой организации "Оргкомитет Объединенного чемпионата по футболу".

Возглавил оргкомитет главный тренер ФК "Алания" (Владикавказ) Валерий Газзаев.

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В наблюдательный совет оргкомитета вошли президент ФК "Анжи" Сулейман Керимов, президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер, президент ФК "Зенит", председатель правления и генеральный директор ОАО "Газпром Нефть" Александр Дюков и президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.

По словам представителя оргкомитета, Валерий Газзаев сохранит при этом пост главного тренера владикавказской "Алании".

С идеей создания регулярного чемпионата с участием российских, украинских, а также других клубов с постсоветского пространства в ноябре выступили глава "Газпрома" Алексей Миллер, президенты московского ПФК ЦСКА Евгений Гинер, петербургского "Зенита" Александр Дюков, Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин и председатель совета директоров махачкалинского "Анжи" Константин Ремчуков.