В России создали оргкомитет футбольного чемпионата СНГ
В России официально объявили о создании Оргкомитета Объединенного чемпионата по футболу.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Р-Спорт".
В среду, 26 декабря, было официально объявлено о создании Автономной некоммерческой организации "Оргкомитет Объединенного чемпионата по футболу".
Возглавил оргкомитет главный тренер ФК "Алания" (Владикавказ) Валерий Газзаев.
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В наблюдательный совет оргкомитета вошли президент ФК "Анжи" Сулейман Керимов, президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер, президент ФК "Зенит", председатель правления и генеральный директор ОАО "Газпром Нефть" Александр Дюков и президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.
По словам представителя оргкомитета, Валерий Газзаев сохранит при этом пост главного тренера владикавказской "Алании".
С идеей создания регулярного чемпионата с участием российских, украинских, а также других клубов с постсоветского пространства в ноябре выступили глава "Газпрома" Алексей Миллер, президенты московского ПФК ЦСКА Евгений Гинер, петербургского "Зенита" Александр Дюков, Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин и председатель совета директоров махачкалинского "Анжи" Константин Ремчуков.