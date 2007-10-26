Ющенко предлагает Черновецкому взять кувалду и закончить дискуссию

Вчера немецкая фирма Hochtief презентовала проект по реконструкции НСК «Олимпийский». Согласно ему, вместительность главной спортивной арены страны увеличится до 87 тысяч человек. 73 тысячи мест предусмотрено для зрителей, еще 14 — для обслуживающего персонала стадиона. Также проектом предусмотрено, что «Олимпийский» накроют огромным стеклянным куполом. По словам министра по делам семьи, молодежи и спорта Виктора Коржа, компания Hochtief реконструировала стадионы в Берлине и Кельне к чемпионату мира по футболу.

В то же время до сих пор существует реальная угроза того, что реконструированный «Олимпийский» не примет финальный матч Евро-2012. Причина — строительство торгового центра перед Национальным спорткомплексом «Олимпийский». Специалисты УЕФА заключили, что такое соседство противоречит требованиям безопасности футбольной арены. «А это влечет за собой уменьшение количества зрителей, которые смогут попасть на стадион», — пояснил «Делу» Григорий Суркис. Президент ФФУ изначально выступал за демонтаж недостроя.

На заседании координационного совета по подготовке и проведению финальной части Евро-2012 Суркиса поддержал Президент. Он обратился к мэру Киева с требованием решить вопрос о демонтаже. «Леонид Михайлович, не тяните кота за хвост. Взяли кувалду, за месяц поставили там все, что надо, и закончили дискуссию», — сказал Виктор Ющенко.

В то же время Леонид Черновецкий заявил «Делу», что представители Федерации футбола Украины не обговаривали с ним судьбу «Олимпийского». «У ФФУ несколько нервозное отношение к ней (стройке. — «Дело»), однако я не имел чести встречаться по этому поводу с ее представителями. Иначе бы уже давно решение принял», — сообщил мэр столицы.

По информации «Дела», вблизи стадиона планируется и другое строительство, помимо торгового центра. На это Леонид Черновецкий сказал, что не отслеживает каждый объект в городе. Однако заметил, что вокруг стадиона имеются некие «непроясненные вопросы». «Там есть интересы, как мне докладывали, какие-то еще. Но конкретно мне сложно что-то сказать», — заявил городской голова.