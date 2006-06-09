Завершился первый матч ЧМ-2006

В первом матче Чемпионата мира по футболу-2006 встречались команды Германии и Коста-Рики. Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу Германии.

В первом тайме все голы были забиты в первые 16 минут. Счет на 5-й минуте открыл немецкий защитник Филипп Лам, которому удался "академический" удар точно с левого угла штрафной площади точно в дальний угол ворот с отражением от штанги.

Коста-Рика отыгралась уже через шесть минут. Пауло Ванчопе оторвался от защитников и ударил в нижний угол ворот.

Однако еще через пять минут Мирослав Клозе с близкого расстояния вывел Германию вперед.

На 30-й минуте полузащитник Коста-Рики Данни Фонсека открыл счет желтым карточкам турнира.

Второй тайм начался с атак немцев, и на 61-й минуте они увеличили преимущество. Воспользовавшись серией ошибок обороны, легко прошли слева, выдали пас на центр штрафной. Вратарь не удержал мяч после удара головой Клозе и "немецкий поляк" сам же хладнокровно добил мяч вверх и влево от голкипера.

Но чуть позже ситуация "спорного офсайда" позволила Ванчопе выйти один на один с вратарем, и мягко пробросить мяч внешней стороной стопы, когда казалось, что защитник и вратарь уже ликвидировали угрозу.

На 87-й минуте после безупречного дальнего удара Торстена Фрингса прямо перед воротами из-за пределов штрафной немцы повели со счетом 4:2. Который и продержался до конца матча, включая добавленных три минуты.