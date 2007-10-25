Все результаты 3-го тура Лиги чемпионов

Завершился 3-й тур группового этапа Лиги Чемпионов.

Группа A. Бешикташ - Ливерпуль 2:1 (Хююпя 13 автогол, Бобо 82 - Джеррард 85), Олимпик - Порту 1:1 (Ньянг 69 - Лучо Гонсалес 79 пен.). Теперь у Олимпика 7 очков, Порту - 5, Бешикташ - 3 очка и (сюрприз группы) Ливерпуль - 1 очко.

Группа B. Русенборг - Валенсия 2:0 (Коне 53, Рисет 61), Челси - Шальке-04 2:0 (Малуда 4, Дрогба 47). Теперь у Челси 7 очков, Русенборга - 4, Валенсии и Шальке - по 3 очка.

Группа C. Вердер - Лацио 2:1 (Саного 28, Угу Алмейда 54 - Манфредини 82), Реал - Олимпиакос 4:2 (Рауль 2, Робиньо 68, 83, Бальбоа 90+3 - Галлетти 7, Жулио Сезар 47). Теперь у Реала 7 очков, Олимпиакоса - 4 очка, Вердера - 3 и Лацио - 2 очка.

Группа D. Бенфика - Селтик 1:0 (Кардосо 87), Милан - Шахтер 4:1 (Джилардино 6, 14, Зеедорф 62, 69 - Лукарелли 51). Милан догнал Шахтёр, и теперь в группе две команды имеют по 6 очков, у Бенфики и Селтика - по 3.

Группа E. Рейнджерс - Барселона 0:0, Штутгарт - Лион 0:2 (Фабио Сантос 56, Бензема 79). Теперь у Барселоны и Рейнджерс по 7 очков, у Лиона - 3, у Штутгарта очков нет.

Группа F. Динамо Киев - МЮ 2:4 (Ринкон 34, Бангура 78 - Фердинанд 10, Руни 18, Роналду 41, 68 пен.), Рома - Спортинг 2:1 (Жуан 15, Вучинич 70 - Лиедсон 18). У МЮ - без потерь, 9 очков, у Ромы - 6, Спортинга - 3, у Динамо очков нет.

Группа G. ЦСКА Интер 1:2 (Жо 32 - Креспо 52, Самуэль 80). ПСВ - Фенербахче 0:0. У Интера - 6 очков, Фенербахче - 5, ПСВ - 4, ЦСКА - 1 очко.

Группа H. Севилья - Стяуа 2:1 (Кануте 5, Луис Фабиано 17 - Петре 63), Арсенал - Славия 7:0 (Фабрегас 5, 58, Губачек 24 автогол, Уолкотт 41, 55, Глеб 51, Беннтнер 89). У Арсенала - полный комплект - 9, у Севильи - 6, Славии - 3, Стяуа - без очков.