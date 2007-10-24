Завершились матчи 3-го тура Лиги Чемпионов

Милан догнал Шахтёр в турнирной таблице

Завершились сегодняшние матчи 3-го тура Лиги Чемпионов. Завершились сегодняшние матчи 3-го тура Лиги Чемпионов. Группа A. Бешикташ - Ливерпуль 2:1 (Хююпя 13 автогол, Бобо 82 - Джеррард 85), Олимпик - Порту 1:1 (Ньянг 69 - Лучо Гонсалес 79 пен.) Группа B. Русенборг - Валенсия 2:0 (Коне 53, Рисет 61), Челси - Шальке-04 2:0 (Малуда 4, Дрогба 47) Группа C. Вердер - Лацио 2:1 (Саного 28, Угу Алмейда 54 - Манфредини 82), Реал - Олимпиакос 4:2 (Рауль 2, Робиньо 68, 83, Бальбоа 90+3 - Галлетти 7, Жулио Сезар 47) Группа D. Бенфика - Селтик 1:0 (Кардосо 87), Милан - Шахтер 4:1 (Джилардино 6, 14, Зеедорф 62, 69 - Лукарелли 51)

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