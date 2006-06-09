Российские политики будут болеть за сборную Украины

Лидеры российских политических партий будут болеть за сборную Украины во время стартующего сегодня чемпионата мира по футболу, а в финале ожидают увидеть Бразилию и Германию.

"Хотелось бы, чтобы как можно дальше по турнирной сетке прошла Украина", - сказал ранее журналистам лидер "Единой России" Борис Грызлов, признавшись, что в украинской команде у него много друзей.

В свою очередь, первый вице-спикер Госдумы Олег Морозов сообщил, что не будет болеть ни за какую команду, а будет ждать, когда добьется хороших результатов российская сборная, не сумевшая пробиться в финальную часть мирового первенства. По словам Морозова, он с удовольствием посмотрел бы финал Бразилия-Германия. Но и финал Бразилия-Украина был бы "неплохим".

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников отметил, что симпатизирует сборной Украины, несмотря на недружественные шаги ряда украинских политиков. "Что касается моих предпочтений как болельщика-политика, то я буду болеть за Сербию и Украину. Если говорить об Украине, то, считаю, что вне зависимости от того, что вытворяют руководители этой страны, - болеть за украинцев мы должны. Просто в момент, когда мы будем смотреть их матчи, нам нужно представлять не образ Ющенко, а наших украинских друзей и товарищей", - сказал Мельников РИА Новости. Фаворитами первенства депутат также считает Бразилию и Германию.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отказался дать прогноз на исход чемпионата, однако тоже пообещал болеть за украинскую сборную. "Я буду следить за чемпионатом мира по футболу, а болеть буду за Украину", - сказал Жириновский.

Секретарь федерального политсовета СПС Борис Надеждин хотел бы увидеть в финале сборные Германии и Бразилии. "Раз в четыре года в жизни каждого мужчины наступают, наконец, счастливые дни. Так что смотреть, конечно, буду. Болеть буду за Украину, потому что все-таки это наши люди".

Лидер "Яблока" Григорий Явлинский тоже допустил выход в финал бразильцев, назвав их фаворитом чемпионата. "Болеть буду за Украину. Не только потому, что я там родился: у них действительно хорошая команда, замечательный тренер. Надеюсь, что они успешно выступят. Они показали хорошую игру в отборочном турнире", - отметил Явлинский. "В 2010 году хотелось бы все-таки болеть за сборную России", - добавил политик.

Симпатизирует украинской сборной и лидер "Родины" Александр Бабаков. "В отсутствие российской команды полностью отдаю свои симпатии нашим украинским друзьям. Очень хочется, чтобы команда, представляющая наших ближайших соседей, страну постсоветского пространства, наконец, показала достойный уровень на всемирном футбольном форуме", - сказал Бабаков.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в отсутствие своей сборной на Чемпионате большинство российских болельщиков выбрали себе в фавориты Бразилию (23%). Значительно меньше симпатизируют сборным Германии и Англии - 15% и 12% опрошенных соответственно. Еще реже заявляют о готовности поддержать на чемпионате мира команды Украины (9%), Италии (6%), Франции (5%) и Аргентины (4%). Затрудняются определить, какие команды будут поддерживать, 20% респондентов.

РИА "Новости"