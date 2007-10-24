Положение команд в группах Лиги Чемпионов

Завершились матчи 3-го тура Лиги Чемпионов в группах E, F, G и H.

Группа E. Рейнджерс - Барселона 0:0, Штутгарт - Лион 0:2 (Фабио Сантос 56, Бензема 79). Теперь у Барселоны и Рейнджерс по 7 очков, у Лиона - 3, у Штутгарта очков нет.

Группа F. Динамо Киев - МЮ 2:4 (Ринкон 34, Бангура 78 - Фердинанд 10, Руни 18, Роналду 41, 68 пен.), Рома - Спортинг 2:1 (Жуан 15, Вучинич 70 - Лиедсон 18). У МЮ - без потерь, 9 очков, у Ромы - 6, Спортинга - 3, у Динамо очков нет.

Группа G. ЦСКА Интер 1:2 (Жо 32 - Креспо 52, Самуэль 80). ПСВ - Фенербахче 0:0. У Интера - 6 очков, Фенербахче - 5, ПСВ - 4, ЦСКА - 1 очко.

Группа H. Севилья - Стяуа 2:1 (Кануте 5, Луис Фабиано 17 - Петре 63), Арсенал - Славия 7:0 (Фабрегас 5, 58, Губачек 24 автогол, Уолкотт 41, 55, Глеб 51, Беннтнер 89). У Арсенала - полный комплект - 9, у Севильи - 6, Славии - 3, Стяуа - без очков.

На сегодняшний вечер назначены матчи:

Группа A Бешикташ (0 очков) - Ливерпуль (1 очко), Олимпик (6 очков) - Порту (4 очка)

Группа B Русенборг (1 очко) - Валенсия (3 очка), Челси (4 очка) - Шальке-04 (3 очка)

Группа C Вердер (0 очков) - Лацио (2 очка), Реал - Олимпиакос (по 4 очка)

Группа D Бенфика (0 очков) - Селтик (3 очков), Милан (3 очка) - Шахтер (6 очков)

Таким образом во всех группах предстоят матчи лидирующих команд.