Завершились матчи 3-го тура Лиги Чемпионов

МЮ пропустил два гола... этого было мало

Завершились матчи 3-го тура Лиги Чемпионов Группа E. Рейнджерс - Барселона 0:0, Штутгарт - Лион 0:2 (Фабио Сантос 56, Бензема 79) Группа F. Динамо Киев - МЮ 2:4 (Ринкон 34, Бангура 78 - Фердинанд 10, Руни 18, Роналду 41, 68 пен.), Рома - Спортинг 2:1 (Жуан 15, Вучинич 70 - Лиедсон 18). Группа G. ЦСКА Интер 1:2 (Жо 32 - Креспо 52, Самуэль 80). ПСВ - Фенербахче 0:0. Группа H. Севилья - Стяуа 2:1 (Кануте 5, Луис Фабиано 17 - Петре 63), Арсенал - Славия 7:0 (Фабрегас 5, 58, Губачек 24 автогол, Уолкотт 41, 55, Глеб 51, Беннтнер 89).

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