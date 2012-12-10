Суркис называет Киев и Донецк претендентами на проведение Евро-2020

Экс-президент Федерации футбола Украины и член исполкома УЕФА Григорий Суркис называет Киев и Донецк возможными претендентами от Украины на проведение футбольного Евро-2020, который именно с 2020 года будет проводится сразу в нескольких странах Европы.

Об этом он заявил в интервью газете «Спорт-Экспресс в Украине».

Говоря о критериях отбора европейских городов, которые смогут претендовать на прием матчей чемпионата, Г.Суркис отметил, что уже сегодня совершенно очевидно, что арены, на которых состоятся матчи турнира, должны вмещать не менее 50 тыс. зрителей. Также, по его словам, понятно, что УЕФА, возможно, откажется от приема заявок, если в них будет идти речь о строящихся стадионах.

Он пояснил, что сегодня последствия глобальных экономических проблем ощущают на себе не только развитые европейские страны, но и весь мир, а это является существенным препятствием для финансирования таких проектов из бюджета одной страны.

«Мы пока говорим об изменении формата турнира только в 2020 году, который состоится в 12-13 странах. Но и в более отдаленной перспективе речь будет идти о том, чтобы не возлагать такие непомерные затраты на одну либо две принимающие страны, как это было раньше. Иными словами, нужно продумать такой механизм организации турнира, чтобы впредь избежать тяжелого финансового давления как на организаторов, так и на УЕФА, который, кстати, стоял на пороге нервного шока на некоторых этапах подготовки к Euro-2012 в Украине и Польше», – заявил член исполкома УЕФА.

Г.Суркис добавил, что в принципе не может идти речь о том, чтобы претендентами на место проведения турнира стало сразу несколько городов одной страны. «Но я уверен, что ФФУ будет пытаться провести консультации с правительством, чтобы Украина также подала заявку. А у нас, соответственно, есть только два города-претендента: Донецк с его 50-тысячной «Донбасс-Ареной» и Киев с 70-тысячным НСК «Олимпийский», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря на очередном заседании исполкома УЕФА принял решение, что Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет не в одной или двух странах-организаторах, а в ряде европейских городов из многих стран.

Чемпионат 2016 года еще пройдет в одной стране, во Франции, в десяти ее городах. До сих пор чемпионаты Европы по футболу организовывала какая-то одна страна или две, как это было в случае нынешнего Евро-2012, который прошел в Украине и Польше.