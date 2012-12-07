НОК назвал лучшего спортсмена Украины в ноябре

Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

Как напоминает НОК, О.Верняев стал победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях.

Также НОК назвал личного тренера гимнаста Геннадия Сартинского лучшим тренером месяца.

Как напоминает НОК, на Олимпийских играх в Лондоне в составе мужской гимнастической команды О.Верняев занял 4-е место в командных соревнованиях.

НОК с 2005 года определяет лучшего спортсмена и тренера месяца.