НОК назвал лучшего спортсмена Украины в ноябре
18:11, 07 декабря 2012Спорт
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Национальный олимпийский комитет признал гимнаста Олега Верняева лучшим спортсменом Украины в ноябре.
Олег Верняев выиграл этап Кубка мира на брусьях. Фото http://noc-ukr.org/
Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.
Как напоминает НОК, О.Верняев стал победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях.
Также НОК назвал личного тренера гимнаста Геннадия Сартинского лучшим тренером месяца.
Как напоминает НОК, на Олимпийских играх в Лондоне в составе мужской гимнастической команды О.Верняев занял 4-е место в командных соревнованиях.
НОК с 2005 года определяет лучшего спортсмена и тренера месяца.
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