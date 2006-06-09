Банкиры вывели формулу победы на Чемпионате мира по футболу

Аналитики ведущих инвестбанков пытаются "научно" вычислить победителя чемпионата мира по футболу, открывающегося сегодня в Германии.

Специалисты Goldman Sachs считают наиболее вероятной победу Бразилии. Разработанная ими математическая модель предсказывает победу бразильской сборной с вероятностью в 12,4%. На втором месте находится Англия, примерно такие же шансы на победу у Испании и Франции, несколько меньше – у Голландии и Аргентины.

Специалисты ABN-AMRO на основе своих вычислений также отдают предпочтение Бразилии, которая должна в финале встретиться с Францией. Кроме них, в полуфинал должны выйти Англия и Голландия, а в четвертьфиналах отсеются сборные Испании, Аргентины, Италии и Германии.

Кельнский Institut der deutschen Wirtschaft, исходя из рыночной стоимости игроков сборных, также считает, что чемпионом должна стать Италия или Бразилия.

Не согласны с ними всеми лишь аналитики UBS, разработанная которыми модель ретроспективно позволила в 89% случаях правильно назвать полуфиналистов девяти предыдущих чемпионатов. Согласно UBS, на этот раз Бразилия, скорее всего, обыграет в полуфинале Голландию, а Италия – Аргентину. В решающей встрече выше шансы на выигрыш у Италии (54% против 46% у Бразилии), выступающей на своем континенте.

В основе этих прогнозов лежат рейтинги FIFA, ставки букмекеров и историческая статистика. Однако возможно ли увязать вероятность футбольных успехов с социоэкономическими параметрами стран? "Как правило, чем богаче страны, тем лучше они в футболе",– считают экономисты Goldman Sachs: шесть из членов "большой семерки" входят сегодня в двадцатку ведущих футбольных держав по версии FIFA. Это же правило действует и в Европе: успешнее всего в общем и целом выступают сборные наиболее богатых государств. А Марк Уэст из Университета Мичигана в 2002 году выяснил, что успехи страны в футболе находятся в прямой зависимости от характера правовой системы и в обратной – от численности профессиональных футболистов на душу населения.

Впрочем, признаются экономисты, у них пока нет объяснения, почему такие экономические гиганты, как США или Япония, пока не добивались успехов в футболе. Однако, как показали Роберт Хоффман и его коллеги из Ноттингемского университета в Англии, рост благосостояния помогает развитию футбола лишь до определенного уровня: когда ВВП на душу населения превышает $21 836 (чуть ниже, чем у большинства западноевропейских стран), дальнейший его рост отрицательно сказывается на шансах национальной сборной.

Влияют также на чемпионские перспективы сборной спады и подъемы в национальной экономике. Особенно заметна такая корреляция на примере развивающихся стран: эксперты ABN-AMRO выяснили, что, после того как темпы экономического роста в Аргентине упали с 12% в 1991 году до -3% в 1995-м, страна в рейтинге FIFA опустилась почти на 20 позиций. С возобновлением экономического роста укрепились и позиции аргентинской сборной. Южнокорейский футбол переживал азиатский кризис столь же тяжело, как и экономика, а после кризиса так же быстро начал "выздоравливать": в 2002 году сборная Южной Кореи вышла в полуфинал.

Коммерсант