Нападающий Шахтера готов принять украинское гражданство

Об этом, как сообщает Украинская правда, он заявил в эфире программы "Большой Футбол".

"Я считаю, что Украина для меня уже вторая родина. Я даже готов поменять паспорт, если меня пригласят в сборную Украины. Я думаю, что смог бы усилить украинскую национальную команду", - скромно заметил 25-летний бразилец.