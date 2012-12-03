Нападающий Шахтера готов принять украинское гражданство
09:22, 03 декабря 2012Спорт
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Форвард "Шахтера" бразилец Луис Адриано согласен играть за национальную сборную Украины, если поступит подобное предложение.
Адриано готов поменять паспорт. Фото shakhtar.com
Об этом, как сообщает Украинская правда, он заявил в эфире программы "Большой Футбол".
"Я считаю, что Украина для меня уже вторая родина. Я даже готов поменять паспорт, если меня пригласят в сборную Украины. Я думаю, что смог бы усилить украинскую национальную команду", - скромно заметил 25-летний бразилец.
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