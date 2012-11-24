Результаты матчей 17-го тура Чемпионата Украины по футболу

Сегодня состоялись 3 матча 17-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Заря - Металлург Д 1:2 (Худзик 13 - Нельсон 78, Игнатьевич 91 авт.)

Шахтер - Говерла 5:1 (Илсиньо 5, Вилиан 13, Мхитарян 17, Коста 62, Девич 80 - Ле Таллек 45)

Ворскла - Волынь 0: 1 (Савич 75)

Вчера состоялся один поединок:

Черноморец - Кривбасс 2:0 (Бобко 68, Диденко 77)

Завтра будут играть:

Ильичевец - Карпаты

Динамо - Арсенал

Тур закончится в понедельник матчами с участием двух команд, которые на этой неделе обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы:

Металлист - Таврия

Днепр - Металлург З