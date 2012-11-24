Результаты матчей 17-го тура Чемпионата Украины по футболу
20:23, 24 ноября 2012Спорт
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В разгаре очередной тур украинской Премьер-лиги.
Шахтер одержал восьмую победу с крупным счетом в нынешнем первенстве, фото shakhtar.com
Сегодня состоялись 3 матча 17-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Заря - Металлург Д 1:2 (Худзик 13 - Нельсон 78, Игнатьевич 91 авт.)
Шахтер - Говерла 5:1 (Илсиньо 5, Вилиан 13, Мхитарян 17, Коста 62, Девич 80 - Ле Таллек 45)
Ворскла - Волынь 0: 1 (Савич 75)
Вчера состоялся один поединок:
Черноморец - Кривбасс 2:0 (Бобко 68, Диденко 77)
Завтра будут играть:
Ильичевец - Карпаты
Тур закончится в понедельник матчами с участием двух команд, которые на этой неделе обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы:
Металлист - Таврия
Днепр - Металлург З
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