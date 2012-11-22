Полузащитник киевского «Динамо»: не надо все вешать на Хачериди

Полузащитник киевского «Динамо» Дуду прокомментировал результат игры с ПСЖ (0:2)...

"Лига чемпионов не идет ни в какое сравнение с чемпионатом Украины. К тому же у нас был, хоть и маленький, но шанс зацепиться за Лигу чемпионов. К сожалению, нам это не удалось, но мы не собираемся опускать руки и будем сражаться в чемпионате для того, чтобы в следующем году снова играть в Лиге чемпионов", цитирует Дуду пресс-служба «Динамо» Киев.

...и ответил на вопрос об ошибке Хачериди.

"Хачериди - хороший игрок, и не надо все вешать на него. Когда команда выигрывает, то вся, точно так же нужно делить на всех и поражение. Да, Женя ошибся, но я не могу его в чем-то обвинять", - сказал хавбек.