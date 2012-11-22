Реднапп: я настроен серьезно насчет сборной Украины

«Это фантастическая работа, – прокомментировал Х.Реднапп в интервью Daily Mail возможность возглавить сборную Украины. – Я узнал об этом предложении несколько недель назад, когда украинская сторона связалась с моими представителями. Я настроен серьезно насчет этой возможности».

По словам англичанина, «в Украине очень активно развивается футбол, и есть несколько хороших молодых игроков, несколько хороших команд, как "Шахтер", и несколько прекрасных стадионов. Мы проведем переговоры, посмотрим, выйдет ли из этого что-нибудь. Но, без сомнений, я очень заинтересован", - цитирует сайт ua-football.

По информации Daily Mail, агент Х.Реднаппа Пол Стретфорд уже отправился в Украину для переговоров с ФФУ. Агент в своем заявлении также подтвердил информацию о контактах с украинской стороной.

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Как сообщал УНИАН, ФФУ заявила о намерении пригласить Х.Реднаппа на должность главного тренера национальной сборной Украины.