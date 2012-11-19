Шевченко отказался возглавить сборную Украины

Бывший форвард киевского «Динамо», итальянского «Милана», английского «Челси», один из лучших украинских игроков за всю историю украинского футбола Андрей Шевченко отказался возглавить национальную сборную Украины по футболу.

Об этом говорится в его комментарии, размещенном на официальном сайте Федерации футбола Украины.

Как напоминает сайт, на прошлой неделе президент Федерации футбола Украины Анатолий Коньков пригласил А.Шевченко на должность главного тренера сборной Украины.

Сегодня в Доме футбола состоялась встреча руководства Федерации футбола Украины с А.Шевченко, по завершении которой он прокомментировал свое решение.

«Выступать в течение многих лет за национальную сборную Украины было для меня большой честью, ведь в этих матчах я играл за свою родную страну. Именно с этой командой у меня связано довольно много незабываемых матчей и ярких эмоций. Сегодня я благодарен Федерации футбола Украины и ее президенту Анатолию Конькову за тот высокий уровень доверия, который они оказали мне, предложив возглавить национальную сборную», – говорится в ответе экс-игрока.

«Я также хотел бы выразить слова благодарности всем футбольным специалистам, которые были «за» или «против» моего назначения на эту должность, поскольку мнения этих экспертов были очень важны для меня и я не оставлю их без внимания. Однако я считаю, что на сегодняшний день возможность возглавить сборную Украины - это несколько поспешный шаг для меня. Надеюсь, что руководство ФФУ с пониманием отнесется к моему решению. Я уверен, что у национальной команды есть шансы попасть в финальную часть ЧМ-2014 года. Со своей стороны я всегда готов поддержать нашу сборную на пути получения ею максимальных результатов», – заявил А.Шевченко.

Как сообщал УНИАН, до того, как пригласить А.Шевченко стать тренером национальной команды, ФФУ взяла для рассмотрения шесть кандидатур.

По словам председателя Комитета национальных сборных, председателя тренерского совета ФФУ Михаила Фоменко, тренеры украинских футбольных клубов уже представили ФФУ свои предложения. «Среди названных кандидатур чаще всего вспоминались фамилии Николая Павлова, Александра Заварова, Павла Яковенко, Алексея Михайличенко, Леонида Буряка и Михаила Фоменко», – сказал он.

Также, по словам М.Фоменко, были озвучены предложения и относительно заграничного тренера. «Тренеры указывали страны, откуда бы они хотели видеть специалиста. В первую очередь это Германия и Англия - поскольку считают, что там работают тренеры, которые строят тактику команд, прежде всего, на основе соблюдения игровой дисциплины. А эта составляющая сегодня для нас очень важна», - сказал М.Фоменко.

До этого тренером национальной сборной был Олег Блохин, однако 25 сентября он был назначен главным тренером футбольного клуба “Динамо” (Киев).