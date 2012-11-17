Во время матча Зенит - Динамо (Москва) петардой ранен вратарь

Об этом сообщили РИА Новости в химкинской городской скорой помощи.

"Его повезли в Боткинскую больницу. У него проблема с глазами, которая возникла из-за пиротехники", - сказал собеседник агентства, уточнив, что куски пиротехники попали Шунину в глаза.

Матч 16-го тура чемпионата России между московским "Динамо" и "Зенитом"из Санкт-Петербурга был прерван в субботу из-за использования болельщиками пиротехники. Одна из петард взорвалась рядом с вратарем хозяев поля Антоном Шуниным и ранила его.