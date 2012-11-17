Во время матча Зенит - Динамо (Москва) петардой ранен вратарь
17:30, 17 ноября 2012Спорт
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Вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин госпитализирован с матча в Боткинскую больницу с повреждением глаз.
Шунин доставлен в больницу
Об этом сообщили РИА Новости в химкинской городской скорой помощи.
"Его повезли в Боткинскую больницу. У него проблема с глазами, которая возникла из-за пиротехники", - сказал собеседник агентства, уточнив, что куски пиротехники попали Шунину в глаза.
Матч 16-го тура чемпионата России между московским "Динамо" и "Зенитом"из Санкт-Петербурга был прерван в субботу из-за использования болельщиками пиротехники. Одна из петард взорвалась рядом с вратарем хозяев поля Антоном Шуниным и ранила его.
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