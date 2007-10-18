Блохин: меня ругают по делу

Тренер национальной сборной Украины по футболу на пресс-конференции прокомментировал вчерашнюю победу своих подопечных в матче против Фарерских островов. "По такой игре, пять мячей, считаю, мало, - начал свой краткий анализ игры Олег Блохин. - Главное, что ребята собрались и показали достойный футбол. Ждать, что стадион будет заполнен при тех результатах, которые были у нас, наивно. Важно, чтобы была отдача и желание победить".

Блохин не согласился разделить ответственность за невыход сборной в финальную часть Евро 2008 с клубными тренерами.

"Меня ругают по делу. Я могу говорить с иронией, но ведь и пресса тоже зачастую применяет иронию. Обвинять клубных тренеров некорректно. Я работаю с теми, кто есть. У меня есть просьба к журналистам. Говоря об омоложении состава, пожалуйста, называйте при этом конкретные фамилии. А то получается пустое сотрясание воздуха. Искусственного омоложения сборной не будет", - сказал Блохин.

До следующего матча квалификационного раунда остался месяц. Тренер сборной Украины рассказал, как проведет это время:

"Как и раньше, буду просматривать игры, смотреть игроков. А что, я должен что-то поменять?! Странный вопрос какой-то. Ничего менять не буду. Сборная Украины не заканчивается Блохиным. Не попали на Евро, но это жизнь. Вот Италия или Франция могут не попасть на континентальное первенство, и для них это будет трагедия. А у нас из этого сделали национальную трагедию".

На вопрос журналистов, интересно ли играть с такими командами как Фареры, Блохин ответил:

"О каком интересе может идти речь?! Для меня лично был только один интерес в этом матче: забьем ли мы во втором тайме еще три гола или нет.", - отметил тренер.

По материалам Спорт.com.ua