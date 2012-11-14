Сборная Украины по футболу победила Болгарию

В Софии завершился товарищеский матч между футбольными сборными Украины и Болгарии.

Сборную Украины в качестве тренера на поле вывел Александр Заваров. Украина победила хозяев поля со счетом 0:1. Единственный мяч в игре после навеса головой забил Александр Кучер на 33 минуте. На двоих команды сделали 12 замен и получили 3 желтые карточки.

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