Сборная Украины по футболу победила Болгарию
19:53, 14 ноября 2012Спорт
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В Софии завершился товарищеский матч между футбольными сборными Украины и Болгарии.
Александр Заваров одержал победу
Сборную Украины в качестве тренера на поле вывел Александр Заваров.
Украина победила хозяев поля со счетом 0:1.
Единственный мяч в игре после навеса головой забил Александр Кучер на 33 минуте.
На двоих команды сделали 12 замен и получили 3 желтые карточки.
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