Сборная Украины по футболу победила Болгарию

19:53, 14 ноября 2012
Спорт
2945

В Софии завершился товарищеский матч между футбольными сборными Украины и Болгарии.

Александр Заваров одержал победу

Сборную Украины в качестве тренера на поле вывел Александр Заваров.

Украина победила хозяев поля со счетом 0:1.

Единственный мяч в игре после навеса головой забил Александр Кучер на 33 минуте.

На двоих команды сделали 12 замен и получили 3 желтые карточки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter