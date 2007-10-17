Российских болельщиков просят не зажигать файеры, английских - не пить

Футбольный матч Россия - Англия, который пройдет сегодня на стадионе "Лужники", начнется в 18.00 по киевскому времени. Однако выяснения отношений между болельщиками начались еще с утра. Так, в Москве произошло уже два инцидента, в ходе которых избиты пятеро английских болельщиков, прибывших на футбольный матч.

"Со слов потерпевших, на них напали неизвестные в подземном переходе от станции метро "ВДНХ" в сторону гостиницы "Космос", где проживают пострадавшие", - сообщил РИА Новостиисточник в правоохранительных органах Москвы.

По его словам, пострадавшие с незначительными ушибами были доставлены в Боткинскую больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

"В настоящее время они вернулись в гостиницу и намереваются наблюдать за матчем между футбольными сборными России и Англии в "Лужниках", который состоится в среду вечером", - отметил собеседник агентства.

Он также сообщил, что на улице Новый Арбат, у дома номер 1 неизвестный напал еще на одного футбольного болельщика из Великобритании. "Происшествие произошло около 21.30 накануне вечером. Неизвестный мужчина подошел к болельщику и ударил его в лицо", - сообщил источник.

Во время матча за порядок на стадионе и около него будет отвечать отряд спецназа "Пересвет" Московского округа внутренних войск (ВВ) МВД России.

Охранять общественный порядок непосредственно на спортивной арене "Лужников" и прилегающей территории спортивного комплекса будут 2,4 тысячи военнослужащих ВВ МВД России.

А болельщиков, планирующих посетить матч, Российский футбольный союз (РФС) призвал не зажигать файеры на трибунах.

В официальном обращении на сайте РФС говорится, что "федерация уже предупреждена за использование файеров недобросовестными фанатами", а также настоятельно рекомендуется "воздержаться от пиротехнических опытов в "Лужниках", иначе следующие домашние игры сборная России может провести при пустых трибунах".

Между тем, британский МИД также уделил особое внимание подготовке английских болельщиков к посещению российской столицы. Министерство даже выпустило специальную памятку с рекомендациями для футбольных фанатов.

Памятка опубликована на интернет-сайтах Форин-офиса и посольства Великобритании в Москве.

Помимо традиционных напоминаний о том, что для поездки в РФ британцы должны иметь действительную российскую визу, а при пересечении границы заполнить миграционную карту, в памятке содержится и ряд забавных рекомендаций.

Курьезные на первый взгляд, они способны облегчить жизнь болельщикам, которые известны по всему миру своим неспокойным поведением.

Британцам рекомендовано опасаться карманных воров на улицах города, в публичных заведениях и на стадионе. Но при этом в памятке содержится и обратная рекомендация: "Не совершайте краж: местные власти поместят вас под арест, и вы не отделаетесь депортацией или штрафом".

Несколько советов касается употребления алкоголя и наказаний, грозящих пьяным фанатам. Одна из рекомендаций предельно лаконична: "Не курите и не пейте алкоголь на Красной площади. Это незаконно".

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или необходимости предоставления срочной консульской помощи болельщики английской сборной могут обращаться в британское посольство в Москве. "Однако посольство не сможет выделить вам денег ни при каких обстоятельствах", - предупреждают дипломаты.