Шева не видит причин впадать в отчаяние

Андрей Шевченко вернулся из сборной на тренировочную базу "Челси" в Кобхэме, и поделился своими мыслями об игре украинской сборной в отборочных матчах, сообщает официальный сайт ФК Челси. Шевченко принял участие в матче с Шотландией, в котором украинцы проиграли 3-1, и лишились шансов на выход из группы.

Шевченко также получил вторую жёлтую карточку (первую он получил в матче с Грузией), что не позволяет ему принять участие в домашнем матче с Фарерскими островами в среду.

Шевченко: "Мне никогда не удаётся сыграть с более слабыми командами, но зато всегда удаётся сыграть в трудных матчах".

Вместо отдыха Шевченко отправился на тренировку "синих". Он сказал, что его соотечественники не должны очень сильно расстраиваться из-за неудачного выступления сборной:

"Нет, потому что у нас была очень тяжёлая группа, в которую попали два финалиста прошлого Чемпионата Мира - Франция и Италия. Мы играли хорошо, но не смогли победить в Грузии - они забили гол на последней минуте. Так что нам нужно было побеждать в матче с Италией, а это очень тяжело".

Шевченко не был удивлён сильной игрой шотландцев, но был рад, что забил свой 35-й гол за сборную:

"Это был хороший гол, я забил с левой ноги. Они играли дома, у них была очень сильная мотивация, и они добились нужного результата. Шотландцы играли в агрессивный футбол, и за первые десять минут забили два гола".

Шотландия идёт не первом месте в группе "Б", оставив позади Францию и Италию. Андрей Шевченко заявил, что не собирается давить на Клода Макелеле и Флорана Малуда перед последним матчем группового турнира, а вместо этого сконцентрируется на игре за клуб:

"Когда мы здесь, мы забываем о конкуренции в сборных, и концентрируемся на игре за "Челси". Сейчас я здесь, и сейчас клуб важнее".