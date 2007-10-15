Блохин: с такими ошибками в обороне ни один тренер не поможет

Главной причиной поражения в матче с шотландцами Олег считает допущенные ошибки: "С такими ошибками в обороне ни один тренер не поможет. Еще перед матчем я говорил, что можем выиграть, если не будем ошибаться, но именно детские ошибки в этом матче привели к такому результату."

Не доволен тренер также и совершенными заменами: " Мы сделали замены, а получилось еще хуже", - сказал Блохин.

"В прошлом мы были голодные к результатам и бились в каждом матче. Сейчас именно этой злости и не хватает сборной. Шотландцы очень хотели выиграть. У них просто было больше желание", - сказал наставник.

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