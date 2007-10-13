Шева забил гол

В отборочном матче Евро 2008 Шотландия - Украина на данный момент украинцы проигрывают со счетом 1:2. В самом начале матча защитники прозевали Миллера в своей штрафной (4 минута), а вскоре сине-желтых огорчил Маккаллох (10). Андрею Шевченко на 24 минуте удалось отквитать один мяч.

Составы:

Шотландия: Гордон, Хаттон, Уир, Макманус, Нэйсмит, Браун, Фергюсон, Пирсон, Маккаллох, Макфадден, Миллер

Украина: Шовковский, Несмачный, Езерский, Чигринский, Кучер, Тимощук, Гусев, Воробей, Воронин, Шевченко, Гладкий