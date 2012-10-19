Блохин готовит динамовцев к матчу с Металлистом по телефону

Все еще отсутствует на тренировках Олег Блохин. Главный тренер после перенесенной операции уже выписан из стационара и переведен на реабилитацию в домашние условия. Нынче ему строго предписан постельный режим. Еще неизвестно, где Блохин будет смотреть субботнюю встречу «Динамо» и «Металлиста», на стадионе, или дома, сообщает информационный центр «Динамо» Киев.

Однако уже сейчас можно сказать, в подготовке динамовцев он принимает непосредственное участие, постоянно находясь на связи со своими помощниками.

Сегодня же стало известно, что против «динамовцев» не сыграет капитан харьковчан Хосе Эрнесто Соса, кторый выбыл из строя минимум на месяц из-за травмы.

Напомним, что матч 12-го тура «Динамо» - «Металлист» состоится в субботу, 20 октября, на НСК «Олимпийский». Начало игры в 19:30. Трансляция на телеканале 2+2.