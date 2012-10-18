Украина ставит задачу на Олимпиаде-2016 показать более высокие результаты

В этом прогнозе были единогласны участники III Спортивного конгресса Украины, состоявшегося сегодня в Украинском доме.

Залогом успеха должна стать соответствующая государственная политика, ориентированная на развитие спортивной инфраструктуры, молодежного спорта, а также на поддержку инвесторов, которые направляют капитал на развитие отрасли.

Одним из примеров успешного спортивного проекта, реализованного меценатами, председатель Государственной службы молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин назвал спортивный клуб «Эпицентр», воспитанники которого боксеры Александр Усик, Александр Гвоздик и тяжеловес Алексей Торохтий завоевали на Олимпиаде-2012 две золотые и бронзовую медали.

Создателями клуба являются Александр и Галина Гереги, основатели компании «Эпицентр К». Киевлянам Галина Герега хорошо известна так же как заместитель городского головы – секретарь Киевсовета.

Выступая на Конгрессе, Галина Герега отметила, что сегодня без поддержки меценатов украинскому спорту было бы достаточно тяжело развиваться.

«В Украине не хватает центров для профессиональной подготовки спортсменов. По моему мнению, именно на этот вопрос и должен быть обращен взгляд украинских меценатов. В планах нашей компании строительство трех современных спортивных комплексов. Я уверена, что в Украине есть немало людей, которые могли бы воплотить такой проект в своих регионах. Не сомневаюсь, что результаты будут колоссальными. Это не только даст новый импульс украинскому спорту, но и позволит тысячам талантливых молодых людей найти свой путь в жизни», - уверенна она.