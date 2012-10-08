Шахтер обыграл Металлист

"Горняки" воплотили своё игровое превосходство в результат ещё в первом тайме. На 16-й минуте "Шахтёр" заработал пенальти после фола Гуйе на Хюбшмане в собственной штрафной площадке, однако Виллиан 11-метровый удар не реализовал. Кроме того, со скамейки запасных был удалён главный тренер харьковской команды Мирон Маркевич, который бурно высказывал своё недовольство решением рефери.

На 26-й минуте Фернандиньо острым пасом с центра поля "разрезал" оборону "Металлиста", вывел Мхитаряна один на один с Горяиновым, а армянский полузащитник оформил 14-й свой гол в сезоне.

Перед свистком на перерыв "Шахтёр" удвоил своё преимущество благодаря точному дальнему удару Илсиньо. Бразилец после передачи Виллиана мощно выстрелил из-за границ штрафной площадки в ближний верхний угол ворот харьковской команды.

"Металлисту", который второй тайм провёл в атаках, удалось забить лишь под занавес поединка, однако гол Кристальдо отменил арбитр, увидевший у аргентинца офсайд.

Чемпионат Украины

Премьер-лига. 11-й тур

Металлист – Шахтёр – 0:2

Голы: Мхитарян, 25; Илсиньо, 42.

Gazeta.ua