Шахтер обыграл Металлист
Донецкий "Шахтёр" обыграл на выезде харьковский "Металлист" со счётом 2:0 в матче 11-го тура украинской премьер-лиги.
"Горняки" воплотили своё игровое превосходство в результат ещё в первом тайме. На 16-й минуте "Шахтёр" заработал пенальти после фола Гуйе на Хюбшмане в собственной штрафной площадке, однако Виллиан 11-метровый удар не реализовал. Кроме того, со скамейки запасных был удалён главный тренер харьковской команды Мирон Маркевич, который бурно высказывал своё недовольство решением рефери.
На 26-й минуте Фернандиньо острым пасом с центра поля "разрезал" оборону "Металлиста", вывел Мхитаряна один на один с Горяиновым, а армянский полузащитник оформил 14-й свой гол в сезоне.
Перед свистком на перерыв "Шахтёр" удвоил своё преимущество благодаря точному дальнему удару Илсиньо. Бразилец после передачи Виллиана мощно выстрелил из-за границ штрафной площадки в ближний верхний угол ворот харьковской команды.
"Металлисту", который второй тайм провёл в атаках, удалось забить лишь под занавес поединка, однако гол Кристальдо отменил арбитр, увидевший у аргентинца офсайд.
Чемпионат Украины
Премьер-лига. 11-й тур
Металлист – Шахтёр – 0:2
Голы: Мхитарян, 25; Илсиньо, 42.
Gazeta.ua