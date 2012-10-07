Динамо уступило Днепру

Как передает ТСН Проспорт, хозяева с первых минут бросились на ворота соперника и на 12-й минуте забили первый гол. Отличился Евгений Селезнев. Свое превосходство днепряне удвоили на 83-й минуте - забил Матеус.

На последних секундах встречи Мигель Велозу отквитал один мяч, но на большее киевлянам не хватило времени. "Днепр" во второй раз за три сезона обыграл киевлян на своем поле и вернулся на второе место в турнирной таблице.