Динамо уступило Днепру
19:32, 07 октября 2012Спорт
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Днепропетровский "Днепр" со счетом 2:1 обыграл киевское "Динамо" в центральном матче 11-го тура чемпионата Украины.
Как передает ТСН Проспорт, хозяева с первых минут бросились на ворота соперника и на 12-й минуте забили первый гол. Отличился Евгений Селезнев. Свое превосходство днепряне удвоили на 83-й минуте - забил Матеус.
На последних секундах встречи Мигель Велозу отквитал один мяч, но на большее киевлянам не хватило времени. "Днепр" во второй раз за три сезона обыграл киевлян на своем поле и вернулся на второе место в турнирной таблице.
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