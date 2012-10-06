Блохину сделали операцию

Главный тренер киевского «Динамо» Олег Блохин успешно прооперирован в киевской клинике «Борис», сообщается 6 октября на сайте футбольного клуба.

По словам президента медицинской клиники Михаила Радуцкого, самочувствие О.Блохина соответствует послеоперационному периоду.

«Гипертонический криз не является диагнозом, это симптом. Естественно, было проведено тщательное обследование Олега Владимировича на современном медицинском оборудовании. В результате был установлен диагноз – тромбоз левой сонной артерии. Врачами было принято решение о немедленной малоинвазивной операции. Операция прошла успешно. В данный момент Олег Владимирович чувствует себя в соответствии с послеоперационным периодом», - сказал врач.

На время восстановления главного тренера «Динамо» командой будет руководить его ассистент Алексей Михайличенко. Пожелание об этом высказал сам О.Блохин.

О.Блохин возглавил киевское «Динамо» 25 сентября после увольнения из команды Юрия Семина. До этого он был главным тренером сборной Украины по футболу. Придя в «Динамо», О.Блохин объявил, что не будет совмещать две должности и покидает пост наставника сборной.