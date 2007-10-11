Президенты Украины и Польши обсудили футбольные проблемы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в Вильнюсе провел встречу с Президентом Республики Польша Лехом КАЧИНСКИМ.

Среди вопросов, которые обсуждались во время встречи, – подготовка Украины и Польши к проведению Чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2012, сообщает пресс-служба главы Украинского государства. По словам Президента Украины, в ближайшее время Украина передаст польской стороне проект двустороннего договора относительно сотрудничества в рамках подготовки к этому мероприятию.

На встрече В.ЮЩЕНКО также выразил надежду, что подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве в энергетическом секторе станет достаточной правовой основой для завершения реализации проекта нефтепровода «Одесса – Броды – Плоцк – Гданск». Он подчеркнул, что считает это соглашение важным шагом в укреплении энергетической безопасности.

Во время встречи В.ЮЩЕНКО также отметил, что наше государство заинтересовано в участии в реализации четырехстороннего проекта (Латвия, Эстония, Литва и Польша) строительства новой АЭС вместо Игналинской и готова поделиться своими уникальными технологиями и опытом в этой отрасли.