Футболисты Шахтера говорят, что Ювентус их ничем не удивил

Об этом заявил полузащитник украинского клуба Генрих Мхитарян.

"У нас было много моментов, которые могли привести к победе. Каждый игрок "Шахтера" сегодня сделал все для победы, и тренер нами доволен. Но нельзя сказать, что счет этого матча нас полностью удовлетворил. Это футбол, и ничем таким они нас не удивили. Я считаю, что мы играли лучше. Посмотрим, что будет в ответном матче", - сказал Мхитарян, слова которого приводит РИА "Новости".

Его партнер по команде защитник Рэзван Рац считает, что "Шахтер" показал хороший футбол". "Мы очень хорошо анализировали соперника. Знали, как нужно действовать против "Ювентуса", что надо делать на поле и чего нельзя допускать. Конечно, "Шахтер" - это атакующая команда. Но Лига чемпионов - турнир, в котором нужно хорошо защищаться. Сегодня мы имели намного больше шансов, чем соперник, хотя и "Ювентус" тоже в паре моментов мог забивать. Но Лига чемпионов непредсказуема, поэтому здесь и лучший футбол", - объяснил он.

В свою очередь защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий выразил уверенность, что его команда "должна была забивать еще один гол".

"По второму тайму было видно, что мы сильнее. Хотя играли в гостях, но имели как минимум три верных момента, и это только во второй половине поединка. Сегодня удача была не на нашей стороне, мы не забили. Но все равно результат неплохой. Считаю, что мы играли достойно. В нашей группе играют четыре хорошие команды. Будем стараться в каждом матче набирать очки, причем чем больше, тем лучше", - резюмировал он.

Встреча группы E, прошедшая во вторник в Турине, завершилась результативной ничьей - 1:1.

23 октября "Шахтер" примет в Донецке другого лидера группы лондонский "Челси".