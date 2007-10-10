ФИФА обнародовала имена претендентов на ”Бриллиантовый мяч” - 2007

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала имена 30 игроков, которые будут претендовать на "Бриллиантовый мяч", вручаемый лучшему футболисту года. Наибольшее представительство в этом списке получила Италия: претендентами на почетный приз стали сразу пять футболистов этой страны, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Среди итальянцев, попавших в число 30 игроков, оказался действующий обладатель "Бриллиантового мяча" Фабио Каннаваро, а также Джанлуиджи Буффон, Дженнаро Гаттузо, Алессандро Неста и Андреа Пирло. Из клубов наибольшее представительство в списке ФИФА получила "Барселона" (семь футболистов).

Имя обладателя "Бриллиантового мяча" - 2007 станет известно 17 декабря на церемонии в Цюрихе (Швейцария). Лучший игрок года будет определен по итогам голосования, в котором примут участие главные тренеры и капитаны сборных всех стран, входящих в ФИФА.

Список претендентов на звание лучшего футболиста 2007 года по версии ФИФА

Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус"), Фабио Каннаваро ("Реал"), Петр Чех (Чехия, "Челси"), Криштиану Роналду (Португалия, "Манчестер Юнайтед"), Деку (Португалия, "Барселона"), Дидье Дрогба (Кот д`Ивуар, "Челси"), Майкл Эссьен (Гана, "Челси"), Самуэль Это`О (Камерун, "Барселона"), Дженнаро Гаттузо (Италия, "Милан"), Стивен Джеррард (Англия, "Ливерпуль"), Тьерри Анри (Франция, "Барселона"), Жуниньо Пернамбукано (Бразилия, "Лион"), Кака (Бразилия, "Милан"), Мирослав Клозе (Германия, "Бавария"), Филипп Лам (Германия, "Бавария"), Фрэнк Лэмпард (Англия, "Челси"), Рафаэль Маркес (Мексика, "Барселона"), Лионель Месси (Аргентина, "Барселона"), Алессандро Неста (Италия, "Милан"), Андреа Пирло (Италия, "Милан"), Франк Рибери (Франция, "Бавария"), Хуан Роман Рикельме (Аргентина, "Бока Хуниорс"), Роналдиньо (Бразилия, "Барселона"), Уэйн Руни (Англия, "Манчестер Юнайтед"), Джон Терри (Англия, "Челси"), Карлос Тевес (Аргентина, "Манчестер Юнайтед"), Лилиан Тюрам (Франция, "Барселона"), Фернандо Торрес (Испания, "Ливерпуль"), Руд ван Нистелрой (Голландия, "Реал"), Патрик Виейра (Франция, "Интер").