Шевченко в третий раз стал отцом
10:36, 02 октября 2012Спорт
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Футболист, второй номер в избирательном списке партии Королевской Андрей Шевченко в третий раз стал отцом.
В семье Шевы - пополнение
1 октября жена спортсмена Кристен Пазик родила мальчика.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила лидер партии "Украина - Вперед!" Наталия Королевская. Как известно, у супругов Шевченко и Пазик уже есть двое сыновей - 7-летний Джордан и 5-летний Кристиан.
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