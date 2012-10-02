Шевченко в третий раз стал отцом

1 октября жена спортсмена Кристен Пазик родила мальчика.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила лидер партии "Украина - Вперед!" Наталия Королевская. Как известно, у супругов Шевченко и Пазик уже есть двое сыновей - 7-летний Джордан и 5-летний Кристиан.