Кличко-младший не сможет участвовать в Олимпийских играх 2016 года

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF Владимир Кличко не сможет участвовать в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Об этом сообщает allboxing.ru.

Президент Немецкой федерации бокса (DBV) Юрген Киас заявил, что «в Олимпийских играх смогут принять участие спортсмены, возраст которых не достиг 40 лет» и их послужной список боев на профессиональном ринге может насчитывать «максимум 15 боев».

Владимир Кличко провел уже 61 бой и за 4 месяца до начала ОИ-2016 ему исполнится 40 лет. Владимир может попытаться осуществить вторую свою цель: стать обладателем титулов чемпиона мира по 5 версиям, сообщает Stern.de.

Напомним, победитель ОИ-1996 Владимир намеревался попробовать завоевать золотую олимпийскую медаль через 20 лет после завоевания первой.