В матче Шахтер - Динамо букмекеры ставят на горняков
15:46, 23 сентября 2012Спорт
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Сегодня киевское «Динамо» проведет свой первый матч в розыгрыше Кубка Украины-сезона 2012/13.
Динамо придется несладко...
В рамках 1/16 финала турнира команда Юрия Семина сыграет на Донбасс-Арене с донецким «Шахтером». По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи являются «горняки».
Так, авторитетнейшая контора «William Hill» ставки на победу «Динамо» в предстоящем поединке принимает с коэффициентом 4.00, в то время как аналогичный показатель на успех «Шахтера» составляет 1.75.
Степень же вероятности ничейного исхода в игровое время матча оценивается коэффициентом 3.35.
Напомним, начало матча «Шахтер» - «Динамо» — в 19:30, прямая телетрансляция — на канале «Украина».
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