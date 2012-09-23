В матче Шахтер - Динамо букмекеры ставят на горняков

В рамках 1/16 финала турнира команда Юрия Семина сыграет на Донбасс-Арене с донецким «Шахтером». По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи являются «горняки».

Так, авторитетнейшая контора «William Hill» ставки на победу «Динамо» в предстоящем поединке принимает с коэффициентом 4.00, в то время как аналогичный показатель на успех «Шахтера» составляет 1.75.

Степень же вероятности ничейного исхода в игровое время матча оценивается коэффициентом 3.35.

Напомним, начало матча «Шахтер» - «Динамо» — в 19:30, прямая телетрансляция — на канале «Украина».

Динамо Киев от Шурика