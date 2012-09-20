Днепр выиграл матч Лиги Европы

Матч против голландского ПСВ дома днепряне выиграли со счетом 2:0.

Авторами голов стали Матеус (50 минута) и Хатчинсон, который на 58-й минуте переправил мяч в собственные ворота.

С минуты на минуту начнет свой поединок еще один представитель Украины в ЛЕ - харьковский Металлист - ему противостоит немецкий Байер.

Матчи второго тура состоятся 4 октября.

В другом матче этой группы сыграли Наполи - АИК 4:0

Остальные матчи

Группа A. Янг Бойз - Ливерпуль 3:5, Удинезе - Анжи 1:1

Группа B. Хапоэль (Тель-Авив) - Атлетико 0:3, Виктория Пльзень - Академика 3:1

Группа C. АЕЛ - Боруссия 0:0, Фенербахче - Марсель 2:2

Группа D. Маритиму - Ньюкасл 0:0, Бордо - Брюгге 4:0

Группа E. Копенгаген - Мёльде 2:1, Штутгарт - Стяуа 2:2