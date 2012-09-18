Динамо стартует в Лиге чемпионов

В Париже на стадионе «Парк де Пренс» киевское «Динамо» сыграет со второй командой Франции ПСЖ. Трансляция матча - на телеканале 2+2 в 21.45.

В другом матче группы А, в которую попал украинскии вице-чемпион, загребское «Динамо» примет «Порту».

Чемпион Украины «Шахтер» начнет борьбу в групповом этапе Лиги Чемпионов завтра, принимая в Донецке чемпиона Дании «Норшелланн».

Как сообщал УНИАН, в результате жеребьевки украинские клубы попали соответственно в группы А и Е:

Группа А: "Порту", "Динамо" Киев ", ПСЖ," Динамо "Загреб.

Группа E: "Челси", "Шахтер", "Ювентус", "Норшеллан".