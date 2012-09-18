Динамо стартует в Лиге чемпионов
08:57, 18 сентября 2012Спорт
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Сегодня первый из украинских клубов начнет борьбу в Лиге чемпионов матчем в групповом этапе.
"Динамо" стартует матчем с ПСЖ
В Париже на стадионе «Парк де Пренс» киевское «Динамо» сыграет со второй командой Франции ПСЖ. Трансляция матча - на телеканале 2+2 в 21.45.
В другом матче группы А, в которую попал украинскии вице-чемпион, загребское «Динамо» примет «Порту».
Чемпион Украины «Шахтер» начнет борьбу в групповом этапе Лиги Чемпионов завтра, принимая в Донецке чемпиона Дании «Норшелланн».
Как сообщал УНИАН, в результате жеребьевки украинские клубы попали соответственно в группы А и Е:
Группа А: "Порту", "Динамо" Киев ", ПСЖ," Динамо "Загреб.
Группа E: "Челси", "Шахтер", "Ювентус", "Норшеллан".
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