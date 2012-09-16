Украинец сегодня стартует в марафонском заплыве на 130 километров
10:59, 16 сентября 2012Спорт
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Севастопольский пловец Олег Софяник намерен совершить очередной супер-марафонский заплыв - от турецкого берега (город Анамур, побережье Анталии) до побережья города Гирне (остров Кипр) и обратно.
Олег Софяник будет плыть от Турции до Кипра
Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель общественной организации «Объединение поддержки и развития молодежи и спорта в Севастополе» Александр Синявский, общая протяженность маршрута марафонца составит 130 километров.
По информации А.Синявского, старт намечен на 16 сентября.
В прошлом году севастопольский пловец-марафонец уже совершал заплыв от Турции до острова Кипр за 36 час 17 мин.
Предстоящий заплыв для спортсмена будет тренировочным, в рамках его предстоящего заплыва через Атлантический океан (от побережья США до берегов Франции).
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