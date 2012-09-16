Украинец сегодня стартует в марафонском заплыве на 130 километров

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель общественной организации «Объединение поддержки и развития молодежи и спорта в Севастополе» Александр Синявский, общая протяженность маршрута марафонца составит 130 километров.

По информации А.Синявского, старт намечен на 16 сентября.

В прошлом году севастопольский пловец-марафонец уже совершал заплыв от Турции до острова Кипр за 36 час 17 мин.

Предстоящий заплыв для спортсмена будет тренировочным, в рамках его предстоящего заплыва через Атлантический океан (от побережья США до берегов Франции).