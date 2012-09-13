Спецкомиссия обнаружила, что тренеры легкоатлетов занимались финансовыми махинациями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в предварительном отчете работы комиссии, который обнародовал сегодня на пресс-конференции председатель Госмолодежьспорта Равиль Сафиуллин.

Согласно решению комиссии, она рекомендует председателю Госслужбы передать в правоохранительные органы для соответствующего реагирования материалы выявленных комиссией фактов финансовых нарушений, совершенных тренерами сборных по легкой атлетике во время проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований.

Также комиссия рекомендует Госмолодежьспорта досрочно расторгнуть контракты и освободить от должностей Валерия Олександрова, который является государственным тренером, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение пункта контракта об ответственности за целесообразное и экономное использование средств, выделенных на спортивные мероприятия; главного тренера Александра Апайчева - за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение пункта контракта о контроле за деятельностью тренеров и спортсменов сборных команд; старшего тренера Константина Степанцова - за ненадлежащую организацию учебно-тренировочных сборов и соревнований и подделку документов; начальника команды Руслана Руссу - за ненадлежащую организацию учебно-тренировочных сборов и соревнований и подделку документов.

Р.Сафиуллин сказал, что этот отчет о работе комиссии является предварительным, согласно нему предлагается продлить проверку до 5 октября.

Отвечая на вопросы журналистов об ответственности в связи с выявленными фактами не только руководства сборной по легкой атлетике, но и руководства Федерации легкой атлетики Украины, Р.Сафиуллин отметил, что, согласно приказу, проверка проводилась в отношении возможных фактов финансовых махинаций тренерами штатных сборных, однако о Федерации и ее руководстве речь не шла.

Председатель Госслужбы добавил, что «Федерация рекомендует, старший государственный тренер формирует сборную команду, предлагает план финансирования ее подготовки, который потом рассматривается».

Также Р.Сафиуллин отметил, что позже предоставит ответ, согласится ли Госслужба с рекомендациями комиссии и уволит ли перечисленных руководителей сборной.

Рассказывая о результатах проверки, Р.Сафиуллин обнародовал некоторые факты, в частности, по документам руководства штатной национальной сборной, с апреля 2011 года по июнь 2012 года сборные по легкой атлетике проводили учебно-тренировочные сборы в российском городе Кисловодск, всего за это время было проведено 10 сборов. Председатель службы отметил, что потраченная на проведение этой серии сборов сумма составляла 3,5 млн грн.

Р.Сафиуллин сообщил, что, согласно документам, эти сборы проводились на базе Центра подготовки армейских спортсменов Российской Федерации. По его словам, за время работы комиссии выборочно были проверены детали проведения одного сбора, который длился с 2 по 23 мая этого года. Госмолодежьспорта направила соответствующие запросы в российские спортивные органы относительно подробностей проведения и расходов на эти сборы. В своем ответе государственные структуры России отметили, что вся база этого центра была перевезена, а с 27 марта 2012 года сам центр был расформирован. «Нет такого заведения, о котором шла речь в документах», - подытожил Р.Сафиуллин.

Также он добавил, что согласно ответу российских органов власти, еще во время существования этого центра расчеты за аренду жилых помещений, спортивных комплексов и тому подобное проводились в российских рублях, вместо этого, как указали в документах украинские функционеры, расчеты с этим центром проводились в американских долларах.

Кроме того, Р.Сафиуллин добавил, что во время встречи с ним спортсмены сообщили, что на этих сборах в Российской Федерации они жили не на базе, как говорится в документах, а в частном секторе. Также, по их словам, никакие спортивные сооружения центра в действительности не арендовались. Р.Сафиуллин добавил, что сейчас речь идет лишь об одном учебно-тренировочном сборе. По его словам, проверка проведения других сборов будет продолжаться.

Отдельно Р.Сафиуллин добавил, что, согласно предоставленным руководством сборной документам, на сборах в Кисловодске были 36 спортсменов. Однако, по его данным, 12 из этих 36 точно находились в Украине и не пересекали границу.

По словам Р.Сафиуллина, относительно жалоб легкоатлетов на условия пребывания на учебно-спортивной базе олимпийской подготовки "Святошин", спецкомиссия выявила, что во время сборов на питание спортсменов в действительности была потрачена лишь часть средств, указанных в документах.

Кроме этого, относительно тренировочного сбора в Ялте, Р.Сафиуллин сообщил, что там также проверка выявила неполное использование средств на нужды спортсменов и многие необходимые документы об использовании средств во время этого сбора вообще отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, ранее Р.Сафиуллин встретился с членами олимпийской сборной Украины по легкой атлетике, которые принесли коллективное письмо-жалобу в Госмолодежьспорта и высказали нарекания на возможные финансовые и другие нарушения во время проведения учебно-тренировочных сборов и соревнований в 2011-2012 гг.