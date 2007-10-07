Итальянские епископы купили футбольный клуб

Спортивный центр при Итальянской епископальной конференции (CSI) приобрел футбольный клуб третьего дивизиона "AC Ancona", сообщает Лента.русо ссылкой на телеканал ARD.

Священнослужителям теперь принадлежат 80 процентов акций клуба, остальные 20 процентов поделены между разными католическими организациями.

Новые владельцы ввели специальный этический кодекс для футболистов "Ancona", чтобы положить конец насилию и проявлениям нетерпимости на футбольном поле.

Игроки клуба, допустившие серьезное нарушение во время игры, в наказание будут обязаны посвятить несколько часов своего времени общественно полезным работам.

Болельщикам клуба тоже предстоит пересмотреть свое поведение. Сообщается, что если они откажутся от оскорбляющих соперников растяжек и плакатов, то смогут купить билеты много дешевле.

"Мы хотим вернуть спорту его настоящее предназначение. Футбол должен вновь стать инструментом воспитания, а не преследовать исключительно коммерческие цели", - заявил в этой связи президент CSI Эдио Костантини (Edio Costantini).