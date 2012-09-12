Ходжсон назвал гол Коноплянки потрясающим

Об этом сообщает сайт Чемпионат.

"Мы пропустили потрясающий гол, но мне понравилось, как наши игроки искали свои возможности. Мы всё время пытались играть в нашу игру и создавали возможности на протяжении всей встречи.

Хочу похвалить сборную Украины — соперники выступили достаточно хорошо, и это была хорошая игра в футбол. Если бы мы проиграли, было бы очень жестоко. Мы, безусловно, заслужили ничью", — приводит комментарий Ходжсона английская пресса.

Как сообщал УНИАН, англичане ответили на гол Коноплянки реализованным пенальти незадолго до финального свистка.