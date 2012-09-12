Ходжсон назвал гол Коноплянки потрясающим
09:16, 12 сентября 2012Спорт
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Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон считает, что Англия и Украина продемонстрировали хорошую игру в отборочном матче на Чемпионат мира-2014.
Коноплянка стал героем матча
Об этом сообщает сайт Чемпионат.
"Мы пропустили потрясающий гол, но мне понравилось, как наши игроки искали свои возможности. Мы всё время пытались играть в нашу игру и создавали возможности на протяжении всей встречи.
Хочу похвалить сборную Украины — соперники выступили достаточно хорошо, и это была хорошая игра в футбол. Если бы мы проиграли, было бы очень жестоко. Мы, безусловно, заслужили ничью", — приводит комментарий Ходжсона английская пресса.
Как сообщал УНИАН, англичане ответили на гол Коноплянки реализованным пенальти незадолго до финального свистка.
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