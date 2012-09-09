Суркис назвал пустой болтовней информацию о переходе Милевского

Суркис заявил, что Артем в команде и готовится к следующим важным встречам в нынешнем сезоне.

"Все в порядке с Артемом. Он тренируется вместе с командой киевского "​​Динамо", никуда уходить не собирается. Отправится ли он в Турцию? Нет, конечно. Все это пустые разговоры!", - Сказал Игорь Суркис.

Милевский за «Динамо» в еврокубках забил 16 голов (в 56 матчах), что является лучшим показателем среди игроков нынешнего состава «бело-синих», сообщает сайт киевского Динамо.