Суркис назвал пустой болтовней информацию о переходе Милевского
16:35, 09 сентября 2012Спорт
1867
Президент клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о возможном переходе Артема Милевского в Турцию.
Милевский и дальше будет очаровывать украинцев своей игрой
Суркис заявил, что Артем в команде и готовится к следующим важным встречам в нынешнем сезоне.
"Все в порядке с Артемом. Он тренируется вместе с командой киевского "Динамо", никуда уходить не собирается. Отправится ли он в Турцию? Нет, конечно. Все это пустые разговоры!", - Сказал Игорь Суркис.
Милевский за «Динамо» в еврокубках забил 16 голов (в 56 матчах), что является лучшим показателем среди игроков нынешнего состава «бело-синих», сообщает сайт киевского Динамо.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter