Соперники сборной Украины завершили отборочные матчи ЧМ по футболу
23:36, 07 сентября 2012Спорт
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Завершились сегодняшние матчи отборочного раунда Чемпионата мира по футболу в группе H, где выступает украинская сборная.
Черногория - Польша 2:2
Молдова - Англия 0:5
Остальные матчи
Группа А. Хорватия - Македония 1:0, Уэльс - Бельгия 0:2
Группа B. Мальта - Армения 0:1, Болгария - Италия 2:2
Группа C. Казахстан - Ирландия 1:2, Германия - Фареры 3:0
Группа D. Эстония - Румыния 0:2, Андорра - Венгрия 0:5, Голландия - Турция 2:0
Группа E. Албания - Кипр 3:1, Словения - Швейцария 0:2
Группа F. Россия - С.Ирландия 2:0, Азербайджан - Израиль 1:1, Люксембург - Португалия 1:2
Группа G. Лихтенштейн - БиГ 1:8, Литва - Словакия 1:1, Латвия - Греция 1:2
Группа I. Грузия - Беларусь 1:0, Финляндия - Франция 0:1
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