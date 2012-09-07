Букмекеры не дают шансов сопернику Кличко

На победу претендента букмекеры принимаются ставки с коэффициентом 10.00. А на победу Виталия Кличко - 1.03, пишет ТСН.

Также букмекеры предлагают следующие котировки на этот бой: досрочная победа Виталия - 1.15, победа Виталия по очкам - 4.00; досрочная победа Чарра - 20.00.

Напомним, что 8 сентября чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко проведет свой 47-й бой в карьере с немецким боксером Мануэлем Чарр.