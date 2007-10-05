Три иностранных компании хотят строить во Львове новый стадион

Три иностранных инвестора – швейцарская компания Marazzi, швейцарско-венгерская компания Implemia и испанская компания OHL презентовали сегодня в рамках седьмого международного инвестиционного форума «Евро-2012: Украина, вперед!» концепцию строительства во Львове нового стадиона к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, присутствующий на презентации министр по делам семьи, молодежи и спорта Виктор КОРЖ, ему лично «по этапности работ и их концепции понравился испанский проект».

В то же время, исполнительный директор проведения в Украине Евро-2012 Иван ФЕДОРЕНКО заявил, что, по его мнению, более конструктивным является проект швейцарцев. Такую же позицию занимает городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ.

«Но прежде чем избрать инвестора, который будет строить стадион, следует учесть на три фактора: как быстро будет построено, кто будет вкладывать инвестиции в строительство и какова будет возможность эксплуатации этого стадиона и комплекса вокруг него после Евро-2012», - подчеркнул И.ФЕДОРЕНКО.

В то же время мэр Львова А.САДОВЫЙ отметил, что будущий инвестор будет владельцем стадиона, а сам стадион уже должен быть построен весной 2010 года.