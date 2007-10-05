Результаты всех матчей Кубка УЕФА

Завершились ответные матчи первого круга отборочного раунда Кубка УЕФА:

Локомотив - Митьюленд 2:0 (первый матч 3:1)

Базель- Сараево 6:0 (2:1)

Сарагоса - Арис 2:1 (0:1)

Эльфсборг- Динамо (Бухарест) 0:1 (2:1)

Паниониос- Сошо 1:0 (2:0)

Брюгге - Бранн 2:1 (0:1)

Белененсеш - Бавария 0:2 (0:1)

Брага - Хаммарбю 4:0 (1:2)

Палермо - Млада 0:1 (1:0) 2:4 по пенальти

Аякс - Динамо (Загреб) 2:3 (1:0)

Гамбург - Литекс 3:1 (1:0)

Копенгаген - Ланс 2:1 (1:1)

Хэкен - Спартак (Москва) 1:3 (0:5)

Блэкберн - Ларисса 2:1 (0:2)

Стандард - Зенит 1:1 (0:3)

Лейрия - Байер 3:2 (1:3)

Бордо- Тампере Юнайтед 1:1 (3:2)

Црвена Звезда - Гроцлин 1:0 (1:0)

Зальцбург - АЕК 1:0 (0:3)

Панатинаикос - Артмедиа 3:0 (2:1)

Оденсе - Спарта 0:0 (0:0) 3:4 по пенальти

Цюрих- Эмполи 3:0 (1:2)

Рапид (Вена) - Андерлехт 0:1 (1:1)

Алкмаар - Пасуш 0:0 (1:0)

БАТЭ - Вильяреал 0:2 (1:4)

Галатасарай - Сьон 5:1 (2:3)

Эрджиеспор - Атлетико 0:5 (0:4)

Твенте - Хетафе 3:2 (0:1)

Фиорентина- Гронинген 1:1 (1:1) 4:3 по пенальти

Болтон - Работнички 1:0 (1:1)

Рапид (Бухарест) - Нюрнберг 2:2 (0:0)

Металлист - Эвертон 2:3 (1:1)

Анортосис - Тоттенхэм 1:1 (0:6)

Волеренга - Аустрия (Вена) 2:2 (0:2)

АИК - Хапоэль (Тель-Авив) 0:1 (0:0)

Ренн - Локомотив (София) 1:2 (3:1)

Днепр - Абердин 1:1 (0:0)

Хельсинборг- Херенвеен 5:1 (3:5)

ЦСКА (София) - Тулуза 1:1 (0:0)

Ольборг- Сампдория 0:0 (2:2)

Таким образом, в групповой этап Кубка УЕФА выходят 40 команд (помечены тёмным). Они будут поделены на 8 групп по пять. С 25 октября по 20 декабря клубы проведут по четыре матча: два дома и два на выезде. Обладатели трех первых мест в группах и восемь клубов, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов, выходят в плей-офф. На стадиях 1/16, 1/8, 1/4 и 1/2 финала игры идут на выбывание по системе спаренных матчей.