Результаты 11 матчей Кубка УЕФА
22:04, 04 октября 2007Спорт
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Ничья в Днепропетровске принесла победу гостям
Завершились ответных матчей первого круга отборочного раунда Кубка УЕФА:
Локомотив - Митьюленд 2:0 (первый матч 3:1)
Гамбург - Литекс 3:1 (1:0)
Хэкен - Спартак (Москва) 1:3 (0:5)
Панатинаикос - Артмедиа 3:0 (2:1)
Цюрих - Эмполи 3:0 (1:2)
Эрджиеспор - Атлетико 0:5 (0:4)
Рапид (Бухарест) - Нюрнберг 2:2 (0:0)
Анортосис - Тоттенхэм 1:1 (0:6)
Волеренга - Аустрия (Вена) 2:2 (0:2)
Днепр - Абердин 1:1 (0:0)
Хельсинборг - Херенвеен 5:1 (3:5)
Команды, проходящие в группой турнир, выделены темным.
В матче в Металлиста против Эвертона в Харькове - ничья 2:2, идёт второй тайм.
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