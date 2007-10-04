Результаты 11 матчей Кубка УЕФА

22:04, 04 октября 2007
Спорт
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Ничья в Днепропетровске принесла победу гостям

Завершились ответных матчей первого круга отборочного раунда Кубка УЕФА:

Локомотив - Митьюленд 2:0 (первый матч 3:1)

Гамбург - Литекс 3:1 (1:0) 

Хэкен - Спартак (Москва) 1:3 (0:5)

Панатинаикос - Артмедиа 3:0 (2:1)

Цюрих - Эмполи 3:0 (1:2)

Эрджиеспор - Атлетико 0:5 (0:4)

Рапид (Бухарест) - Нюрнберг 2:2 (0:0)

Анортосис - Тоттенхэм 1:1 (0:6)

Волеренга - Аустрия (Вена) 2:2 (0:2)

Днепр - Абердин 1:1 (0:0)

Хельсинборг - Херенвеен 5:1 (3:5)

Команды, проходящие в группой турнир, выделены темным.

В матче в Металлиста против Эвертона в Харькове - ничья 2:2, идёт второй тайм.

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