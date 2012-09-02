Украинские паралимпийцы продолжают чеканить медали: 2 золота и бронза

Сейчас в копилке нашей команды 25 высоких наград, 11 из которых завоевано в плавании, 1 - в пулевой стрельбе, 5 - в дзюдо, 2 - в академической гребле, 1 - в пауэрлифтинге, 5 в легкой атлетике.

Украинка Мария Помазан сегодня доказала всему миру - она ​​все же лучшая в метании диска. Сегодня наша атлетка завоевала золотую медаль, побив установленный ею ранее мировой рекорд - 12,22 м.

Место в общекомандном зачете нашей команды зависит пока от еще не отраженной отвоеванной вчера президентом Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем золотой Марииной медали: 12-я золотая награда позволила бы нашим спортсменам подняться с четвертой на третью строчку.

Яркой была утренняя регата: ни у кого не было сомнения, что наша спортсменка Лысенко Алла - лучшая по итогам 2011 года спортсменка-гребчиня - возьмет золотую награду.

Четверка с рулевым завоевала почетную бронзовую награду.

По материалам www.paralympic.org.ua