В Лондоне отклонили апелляцию Украины относительно отобранного золота

Об этом сообщаетBBC Украина.

В пятницу Мария Помазан завоевала золото в метании диска, серебро и бронзу присудили китаянкам Цин У и Цюнюй Бао. Однако после награждения организаторы пересмотрели результаты соревнований и вывели на первое место китайскую спортсменку, а награду украинки заменили на серебряную.

Паралимпийский комитет Украины заявил, что украинка была лишена золота "с грубейшими нарушениями всяческих правил федерации легкой атлетики, регламента проведения соревнований и Паралимпийских игр в целом".

"Ни одному пункту правил проведения Игр такое лишение медали не отвечает", - говорится на официальном сайте комитета.

Тем не менее, оргкомитет Паралимпийских Игр в Лондоне отклонил апелляцию.

Несмотря на недоразумения с медалями, украинская сборная уже поднялась на третье общекомандное место по количеству паралимпийских наград, которых в Украины сейчас 17: семь золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей.