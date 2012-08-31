Днепр и Металлист получили соперников в групповом этапе Лиги Европы

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2012/2013.

48 участников основного раунда разделены на 12 групп по четыре команды в каждой. Украину представляют Днепр и Металлист. Группа А: Ливерпуль, Удинезе, Янг Бойз, Анжи Группа В: Атлетико, Хапоэль, Виктория Пльзень, Акамедика Группа С: Олимпик, Фенербахче, Боруссия Менхенгладбах, АЕЛ Группа D: Бордо, Брюгге, Ньюкасл, Маритиму Группа E: Штутгарт, Копенгаген , Стяуа, Мольде Группа F: ПСВ, Наполи, Днепр, АИК, Группа G: Спортинг, Базель, Генк, Видеотон Группа H: Интер, Рубин, Партизан, Нефтчи Группа I: Лион, Атлетик, Спарта, Хапоэль Группа J: Тоттенхэм, Панатинаикос, Лацио, Марибор Группа K: Байер, Металлист, Русенборг, Рапид Группа L: Твенте, Ганновер, Леванте, Хельсинборг Первый тур группового раунда состоится 20 сентября.

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