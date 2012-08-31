Днепр и Металлист получили соперников в групповом этапе Лиги Европы

14:48, 31 августа 2012
Спорт
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Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2012/2013.

Днепр, Металлист

48 участников основного раунда разделены на 12 групп по четыре команды в каждой. Украину представляют Днепр и Металлист.

Группа А: Ливерпуль, Удинезе, Янг Бойз, Анжи

Группа В: Атлетико, Хапоэль, Виктория Пльзень, Акамедика

Группа С: Олимпик, Фенербахче, Боруссия Менхенгладбах, АЕЛ

Группа D: Бордо, Брюгге, Ньюкасл, Маритиму

Группа E: Штутгарт, Копенгаген , Стяуа, Мольде

Группа F: ПСВ, Наполи, Днепр, АИК,

Группа G: Спортинг, Базель, Генк, Видеотон

Группа H: Интер, Рубин, Партизан, Нефтчи

Группа I: Лион, Атлетик, Спарта, Хапоэль

Группа J: Тоттенхэм, Панатинаикос, Лацио, Марибор

Группа K: Байер, Металлист, Русенборг, Рапид

Группа L: Твенте, Ганновер, Леванте, Хельсинборг

Первый тур группового раунда состоится 20 сентября.

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