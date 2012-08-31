Днепр и Металлист получили соперников в групповом этапе Лиги Европы
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2012/2013.
48 участников основного раунда разделены на 12 групп по четыре команды в каждой. Украину представляют Днепр и Металлист.
Группа А: Ливерпуль, Удинезе, Янг Бойз, Анжи
Группа В: Атлетико, Хапоэль, Виктория Пльзень, Акамедика
Группа С: Олимпик, Фенербахче, Боруссия Менхенгладбах, АЕЛ
Группа D: Бордо, Брюгге, Ньюкасл, Маритиму
Группа E: Штутгарт, Копенгаген , Стяуа, Мольде
Группа F: ПСВ, Наполи, Днепр, АИК,
Группа G: Спортинг, Базель, Генк, Видеотон
Группа H: Интер, Рубин, Партизан, Нефтчи
Группа I: Лион, Атлетик, Спарта, Хапоэль
Группа J: Тоттенхэм, Панатинаикос, Лацио, Марибор
Группа K: Байер, Металлист, Русенборг, Рапид
Группа L: Твенте, Ганновер, Леванте, Хельсинборг
Первый тур группового раунда состоится 20 сентября.