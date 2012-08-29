Динамо выиграло выход в следующий раунд Лиги чемпионов
Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между киевским Динамо и Боруссией из Менхенгладбаха.
Динамо К - Боруссия М 1:2 (первый матч 3:1).
В остальных играх зафиксированы такие результаты:
Лилль - Копенгаген 2:0 (0:1)
Фенербахче - Спартак М 1:1 (1:2)
Клуж - Базель 1:0 (2:1)
Селтик - Хельсингборгс 2:0 (2:0)
Напомним, что вчера сыграли
Хапоэль (Кирьят-Шмона) - БАТЭ 1:1 (0:2)
Панатинаикос - Малага 0:0 (0:2)
Удинезе - Брага 1:1, по пенальти 4:5 (1:1)
Марибор - Динамо (Загреб) 0:1 (1:2)
Андерлехт - АЕЛ 2:0 (1:2).
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В групповом этапе участвуют 32 клуба: 22 команды, получившие автоматическую квалификацию, и 10 победителей четвёртого квалификационного раунда. Клубы разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, пройдут в плей-офф. Команды, занявшие третье место, перейдут в Лигу Европы на стадию 1/16 финала.
Жеребьевка группового этапа состоится в Монако 30 августа. Команды будут посеяны в четыре корзины согласно рейтингу коэффициентов УЕФА. Динамо попадает во вторую корзину.